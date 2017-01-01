Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular

İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da düzenlenen hain terör saldırısısırasında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Saldırı sırasında gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.