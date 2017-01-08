Palamutta rekor kırıldı

Sinop Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, bu sezon yaklaşık 90 bin ton palamut avlandığını belirterek, bunun Türkiye rekoru olduğunu söyledi.

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonuna iyi başlayan balıkçılar, palamutta bulduğu henüz hamside yakalayamadı. Hem bol hem de büyüklük olarak bu sezon balıkçıların yüzünü güldüren palamut, tezgahların vazgeçilmezi oldu. Tanesi 800 gram ile 1 kilo 250 gram arasında değişen palamut, Türkiye rekoru kırdı. Karadeniz'deki tüm balıkçıların avladığı toplam palamut miktarının bugüne kadar görülmemiş rakama ulaştığını vurgulayan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı şöyle dedi:

"Tabi bu rakamları tahmini olarak veriyoruz. Yaptığımız gözlemlere göre ifade ediyoruz. Yaklaşık 90 bin ton palamut avlandı. Daha önce 2005 yılında yaklaşık 75 bin ton avlanmıştı. Bu sezonki rakamlar gerçekten çok iyi. Bu sezon palamut hem boldu, hem de iriydi. Hem balıkçı hem de vatandaş palamuta doydu" diye konuştu.

HAMSİDE BÜYÜK TEHLİKE

Palamuttaki bolluğun bir çok nedeni olduğu gibi, denizdeki yem balığının bol olmasından da kaynaklandığını ifade eden Özsandıkçı şöyle konuştu:

"Palamutta yaşanan bolluk henüz hamside görülmedi. Hamsi çok dağınık ve "kıraça" olarak tabir edilen ince istavritle karışık sürüler oluşturuyor. Öte yandan hamsinin istenen düzeyde olmaması balıkçıları kıraça avcılığına yöneltti. Bu da istavrit stoklarının geleceği açısından kuşku verici bir durum. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde Gürcistan ve Abazya'ya geçen Türk gırgırları yoğun miktarda hamsi avlamaya başladı. Ancak burada avlanan hamsilerin büyük çoğunluğu ince hamsi ve doğrudan balık unu fabrikalarına gidiyor. Edinebildiğimiz bilgilerden yola çıkarak Gürcistan ve Abazya'da tekneler 10 bin tona varan rakamlarda ince hamsi avlayıp yem fabrikalarına gönderiyor. Hamsi stoklarının sürdülebilir düzeyde olmasını sağlamak için sadece Türkiye'de alınacak önlemler yetmeyecektir. Balıklarda ülke sınırı yoktur. Bu nedenle uluslararası zemin hazırlanarak, özellikle Gürcistan ve Abazyada kontrolsüz şekilde avlanan balık stokları için de çözüm aranmalıdır."