SON DAKİKAERDOĞAN: KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK - CANLI YAYIN
YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''PERVANELER'' ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

''Pervaneler'' çetesi adliyeye sevk edildi

Antalya merkezli 5 ilde ''Pervaneler'' diye bilinen çete üyelerine operasyon düzenlendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalya merkezli 5 ilde "Pervaneler" diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 3'ü kadın 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Pervaneler" diye bilinen suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen ay operasyon düzenledi. Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 av fişeği, uzun namlulu silaha ait fişek, bir kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi.

Aralarında avukatların da bulunduğu örgütün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinden birinin kısa süre önce silahla vurulduğu, bu nedenle örgüt üyelerinin çelik yelek kullanmaya başladığı belirlendi.

28 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından "silahlı suç örgütü kurmak', "silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', "yağma', "tehdit', "silahla yaralama', "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Pervanler çetesi adliyeye sevk edildi

DHA
66
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Gökçek'ten FETÖ ifadesiGökçek'ten FETÖ ifadesi
Merkel ve Trump arasında tartışma !Merkel ve Trump arasında tartışma !
PKK'lı terörist keşif yaparken yakalandıPKK'lı terörist keşif yaparken yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS