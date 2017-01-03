SON DAKİKAYILDIRIM: 2002'DEN BUGÜNE DEĞİŞİK DARBELERE MARUZ KALDIK - CANLI
YEREL HABERLER
Gaziantep Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

PİYANGO ÇIKMADI DİYE SEVİNİYOR

Piyango çıkmadı diye seviniyor

Yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, Milli Piyango'dan para çıkmadığına seviniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yaklaşık üç ton parası olan Esat Kaplan, paralarına yer bulamaması nedeniyle aldığı Milli Piyango biletine ikramiye çıkmamasına seviniyor.

Kendisine ait müzesinde yaklaşık 160 ülkeye ait binlerce farklı para biriminden yaklaşık 3 ton parayı sergileyen Esat Kaplan, talihliler belli olmadan büyük umutlarla aldığı Milli Piyango biletine para çıkmaması için dua etti. Artık parayı koyacak yer bulamadığını belirten Esat Kaplan, çıkacak ikramiyeyi de zaten eski paralara yatırmayı düşündüğünü kaydetti. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kendisinde dünyanın parası olduğunu vurgulayan Kaplan, "Müzemde yaklaşık 3 ton para var. Ben bankalarla hiç çalışmadım. Koleksiyonumda 160 ülkenin tarihi parası var. İki tane milli piyango bileti aldım. Sonra düşündüm ya ben parayı ne yapacağım. Zaten bende dünyanın parası var. Eğer bilet çıkarsa dahi, o parayla gider tarihi paralar alırdım. Fakat müzeyi genişletmem gerekecekti. Yer bulma sıkıntısı çekecektim. İnşallah çıkmaz da başım ağrımaz dedim ve dualarım kabul oldu" diye konuştu.

Kaplan, Milli Piyango talihlerinin ise gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umut ettiğini belirterek, paranın hayır işlerinde kullanılması konusunda da tavsiyede bulundu.

Piyango çıkmadı diye seviniyor

İHA
133
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kocasını bir erkekle yatakta basınca...Kocasını bir erkekle yatakta basınca...
Teröristin bıraktığı montundan para çıktıTeröristin bıraktığı montundan para çıktı
Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktıReina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Aleviler'den Reina katliamı için suç duyurusuAleviler'den Reina katliamı için suç duyurusu
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS