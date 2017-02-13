PTT'ye personel alımları için başvurular başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT’ye 2500 personel alınağı açıklaması, ilanın yayımlanması sonrası adayların başvurularının alınamasına başlandı. Bakanın açıklamasına göre ilk etapta İstanbul’da büro, gişe ve dağıtıcı memur olarak 500 kişi alınacak. İşe alım sürecinin başlanılacağını yıl içinde de bu sayısının 2500’e tamamlanacak. Peki PTT’ye nasıl başvuruda bulunabilir ve başvuru şartları neler? Aşağıdaki bağlantıdan PTT’nin başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Söz konusu sayfada T.C kimlik numaranız ve Nüfus Cüzdanı bilgilerinizle ekranda gösterilen güvenlik kodunu ilgili alana girmeniz gerekiyor.