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PTT'YE PERSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

PTT'ye personel alımları için başvurular başladı

2500 kişinin PTT'de işe alınması için PTT Genel Müdürlüğü Personel Alımı başvuru süreci başladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın  PTT’ye 2500 personel alınağı açıklaması, ilanın yayımlanması sonrası adayların  başvurularının alınamasına başlandı. Bakanın açıklamasına göre ilk etapta İstanbul’da büro, gişe ve dağıtıcı memur olarak 500 kişi alınacak. İşe alım sürecinin başlanılacağını yıl içinde de bu sayısının 2500’e tamamlanacak. Peki PTT’ye nasıl başvuruda bulunabilir ve başvuru şartları neler? Aşağıdaki bağlantıdan PTT’nin başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz. Söz konusu sayfada T.C kimlik numaranız ve Nüfus Cüzdanı bilgilerinizle ekranda gösterilen güvenlik kodunu ilgili alana girmeniz gerekiyor.

 

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