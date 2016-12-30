Super Mario Android'e geliyor

Super Mario Run, ilk kez Google Play Store'da göründü. Ama hemen heyecanlanmayın; henüz indirmeniz mümkün değil.

Super Mario Run, şimdilik sadece iOS için indirilebilir durumda. Android sürümünün ne zaman hazır olacağı ise henüz belli değil. Ama ilk sinyaller, Google Play Store'da ortaya çıktı bile.

Play Store'da listelenmeye başlanan Super Mario Run, henüz indirilebilir durumda değil. Ancak Android kullanıcıları, ön kayıt yapıp uygulama hazır olduğunda bilgilendirilme seçeneğine sahip.

Oyunun Android'de fiyatının, iOS ile aynı olması bekleniyor. Oyun App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ilk birkaç bölümden sonrası için, 26.99 TL gibi yüksek bir ücret talep ediliyor.

Super Mario Run'ın Android için ne zaman hazır olacağı açıklanmış değil. Yine de, ön kayıta açılmış olması, Android kullanıcılarının oyuna kavuşmak için çok da fazla beklemeyeceği anlamına gelebilir.