Survivor'un kanalı değişti

Survivor 2017'nin yeni bölümde Gönüllüler takımında Berna krizi yaşanıyor. Survivor'un yayınlana yeni fragmanında Berna'nın takım arkadaşları ile sert bir şekilde tartıştığı görülüyor.
Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Berna Erdi'ye, "Sen benimle ısrarla barışmaya çalıştın ama ben senden uzaklaştım" çıkışında bulunuyor.
Gönüllüler takımından Ogeday, takım arkadaşı Berna'yı hedef alarak, "Ben bugün Berna'nın yüzüne en ağır hakaretleri etsem, 3 gün sonra gelir Ogeday'cığım nasılsın der. Çünkü Berna'nın kişiliği böyle" ifadelerini kullanıyor.
Çileden çıkan Berna, "Bu ortamda benim ismim geçiyorsa, beni de çağırmak zorundasın. Sen önce o elini bir indir" çıkışında bulunuyor.
YENİ BÖLÜM TV8,5’TA
Survivor’ın yeni bölümleri her zaman TV8’de yayınlanıyordu. Fakat sürpriz bir değişikliğe gidildi. Tansiyonun yükseldiği gönüllüler takımında Berna krizinin yaşandığı anlar ve daha fazlası bu akşam 20:00’de TV8,5’ta olacak.
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SURVİVOR'UN KANALI DEĞİŞTİ
Survivor yarışmasının yayın akışında sürpriz bir değişikliğe gidildi.
Survivor 2017'nin yeni bölümde Gönüllüler takımında Berna krizi yaşanıyor. Survivor'un yayınlana yeni fragmanında Berna'nın takım arkadaşları ile sert bir şekilde tartıştığı görülüyor.
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