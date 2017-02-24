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TACİZCİSİYLE AYNI EVDE KALIYOR

Tacizcisiyle aynı evde kalıyor

İstanbul Bahçelievler'de sevgilisinin öz kızına 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Genç kızın sanık ve annesi ile hala aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

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Bahçelievler'de sevgilisinin öz kızı B.N.E.'ye 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla M.Y.A.'nın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.B.N.E., 2013-2014 yılları arasında cinsel istismara uğradığını hala sanık ve annesi ile aynı evde yaşadığını anlattı. Mahkeme başkanı duruşma sonunda mağdur genç kıza nasihatte bulundu. Hakim, "Senden bir yaş küçük kızım var. Yaşın genç. Sen ayaklarının üzerinde durabilen başarılı bir insan olmalısın. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın" dedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur B.N.E. (18) ve müşteki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili Sultan Koçyiğit Öztürk hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.Y.A. duruşmaya katılmadı.

"ANNEN BENİM İÇİN HİÇBİRSEY İFADE ETMİYOR, BU EBDE SENİN İÇİN KALIYORUM"

Mağdur B.N.E, "Evden kaçtığım doğrudur. Çünkü annemin bundan öncesinde yine birlikte yaşadığı bir başka insanı hazmedemediğimden dolayı evden kaçmıştım. Sanık da zaten bu koz olarak kullanıyordu. Ve bana "Annen benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu evde senin için kalıyorum." şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Taciz içerikli mesajları vardı" dedi.

"BEN, HALA ANNEM VE O ŞAHIS AYNI EVİ PAYLAŞTIĞI İÇİN A AYNI EVDE KALMAK ZORUNDAYIM"

14 yaşındayken 2013-2014 yılları arasında cinsel istimara uğradığını anlatan B.N.E, "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Ben hala, annem ve o şahısla aynı evi paylaştığı için aynı evde kalmak zorundayım. Fakat kendisiyle merhaba diyecek bir diyaloğum bile bulunmamaktadır" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, mütalaasında 2013 yılı içerisinde mağdurenin İstanbul'daki annesinin yanına taşındığı, 2014 yılına denk gelecek şekilde sanığın mağdureye yönelik cinsel istismara yönelik hareketlerde bulunduğu, sanığın atılı suçu kabul etmediği, ancak mağdurenin ısrarlı şekilde birbiriyle örtüşen anlatımları ve olayları samimi anlattığına dair izlenimle sanık hakkında iftira yapmasını gerektirecek bir neden görülmediğini belirtti. Savcı, mağdure ile sanığın aynı evde birlikte yaşıyor olmalarından dolayı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatini talep etti. Mütalaada, sanığın mağdurenin telefonuna göndermiş olduğu cinsel içerikli mesajlar zaten talep edilmiş bulunan cinsel istismar cinsel istismar suçunun içinde eriyeceğinden bu suçtan cezalandırılmasına yer olmadığını belirtti. Mütalaada sanığın "Zincirleme cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ve mağdurun davaya müdahillik talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

HAKİM: KURDA KUŞA YEM OLMA, TOPLUMDAKİ KÖTÜ İNSANLARDAN KORU KENDİNİ

Duruşma bitiminde Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel genç kıza , "Senden bir yaş küçük kızım var. Yaşın genç. Sen ayaklarının üzerinde durabilen başarılı bir insan olmalısın. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Toplumdaki kötü insanlardan koru kendini. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın. İlla devlet koruması istiyorsan avukatınla devlet desteği için yardım isteyebilirsin" şeklinde nasihatte bulundu.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli M.Y.'A.'nin, mağdure B.N.E.'ye "Cebir Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Çocuğa karşı cinsel taciz" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 13 yıl 3 aydan 29,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DHA
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