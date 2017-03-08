Telefonunuzu sadece 35 saniyeliğine kapatın...

Son zamanlarda iPhone'ların ciddi derecede yavaşlaması ile ilgili pratik bir çözüm; telefonunuzu günde bir kere 35 saniye kapatırsanız bu sorunu kolaylıkla atlatabilirsiniz.

Bunların başında iPhone'unuzu en azından 1 veya 2 günde bir kapatıp yeniden açmak geliyor. Bu uygulama sayesinde telefon önbelleği temizlenecek gereksiz yazılımlar kapanacak ve telefonunuz hızlanacaktır.

Bir diğer yöntem ise en son güncelleştirmeleri mutlaka indirin, takip edin. Eski sürüme göre uygulamalar güncellendikçe daha fazla optimize edildiğinden daha hızlı çalışırlar.