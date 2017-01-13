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TERÖRİSTİN CENAZESİNİ ALMAYA GELDİLER

Teröristin cenazesini almaya geldiler

İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerden ikincisinin cenazesini anne ve babası almaya geldi.

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İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerden E.Y.'nin annesi ve babası, cenazesini almak üzere İzmir'e geldi. Muğla'da yaşadıkları öğrenilen çift, teröristin cesedini teşhis ettikten sonra ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İzmir'den cenaze aracı temin edemeyen ailenin cenazeyi almak için İstanbul'daki yakınlarının gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Bayraklı İlçesi'ndeki İzmir Adliyesi'nde geçen 5 Ocak'ta meydana gelen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen teröristler bombalı otomobili patlatıp, ardından kahraman polis memuru Fethi Sekin'le çatışmaya girdi. Bir teröristi vurduktan sonra mermisi bitinceye kadar çatışan Sekin, diğer terörist tarafından şehit edildi. İzmir 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir Musa Can ise, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken, çatışma sırasında vurularak şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen 2 terörist olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, daha önce Muğla'dan gelen babası A.Ç. ve bir yakını tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Kahramanmaraş'a götürülüp, bu kentte toprağa verildi.

DİĞERİNİN AİLESİ DE MUĞLA'DA YAŞIYORMUŞ

Saldırıda öldürülen diğer terörist E.Y.'nin ailesinin de Muğla'da yaşadığı ve dün akşam saatlerinde anne ve babasının cenazeyi teslim almak üzere İzmir'e geldikleri öğrenildi. İzmir'e gelen E.Y.'nin anne ve babası önce İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda cesedi teşhis etti. Ardından da ifadelerine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bugün sabah saatlerinde polislerle Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen ve oğullarından 4 yıldır haber alamadıklarını söyledikleri belirtilen anne ve baba, cenazeyi almak istedi. Ancak aileye, İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentte cenaze hizmeti sunan hiçbir firma tarafından araç verilmedi. Bunun üzerine teröristin ailesi, İstanbul'da yaşayan yakınlarına haber verip, bir araçla İzmir'e gelmesini istedi. Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki terörist E.Y.'nin hangi kentte toprağa verileceği öğrenilemedi.

DHA
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