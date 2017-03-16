Teröristler tespit edildi operasyon başladı

Tunceli'de terör örgütü mensuplarının tespit edilmesinin ardından başlatılan hava destekli operasyon nedeniyle Ovacık karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde bir grup bölücü terör örgütü üyesinin tespit edilmesi üzerine, Ovacık ilçesine giden karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılmasının ardından Skorsky tipi helikopterlerle bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi gönderildi. Kobra tipi helikopterlerin de havadan destek verdiği operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Tunceli merkezde terör örgütü MLKP'den kaçan bir teröristin bir kalaşnikof piyade tüfeği ve 30 kalaşnikof mermisiyle güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.