TRUMP'IN DIŞİŞLERİ BAKAN ADAYI İLK ONAYI ALDI

Trump'ın dışişleri bakan adayı ilk onayı aldı

ABD Başkanı Trump'ın dışişleri bakanı adayı Tillerson, Senato'dan ilk onayı aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson göreve başlamak için Senato'dan gereken ilk onayı aldı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Pazartesi günü yapılan oylamada, Tillerson'ın adaylığı 10'a karşı 11 oyla onaylandı.

Komitede 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye bulunuyor. Oylamada üyelerin bağlı bulundukları partinin çizgisine göre oy kullandığı görülüyor.

Dünyanın en değerli halka açık şirketi enerji devi ExxonMobil'in eski Başkanı ve CEO'su Tillerson'ın yeni görevine başlaması için Senato'nun genel kurulundan da onay alması gerekiyor. Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçiler elinde tutuyor.

Komite'deki görüşmeler sırasında, Cumhuriyetçi Marco Rubio, Tillerson'ı Rusya'ya karşı yumuşak davranmakla suçlamıştı.

64 yaşındaki Teksaslı Tillerson'ın adaylığının bir oy farkla onaylanmasının Rubio'nun itirazını geri çekmesi sayesinde olduğu belirtiliyor.

Tillerson'ın dışişleri bakanlığına adaylığını eleştirenler, ünlü işadamının kurumsal çıkarları ulusal çıkarların önüne koymasından duydukları kaygıları dile getirirken, bu adaylığı destekleyenler ise uluslararası alanda dünya devletleriyle şirketi adına birçok anlaşmaya imza atmış olmasından dolayı ABD dış politikasına da taze bir soluk kazandıracağını düşünüyor.

BBC Türkçe
371
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmıMeteoroloji'den İstanbul için kar alarmı
Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandıHüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandı
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Selülitleri olay olduSelülitleri olay oldu
Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !
ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandıÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Eşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendiEşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS