TSK'DAN FIRAT KALKANI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

TSK'dan Fırat Kalkanı için flaş açıklama

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 165 DEAŞ hedefi vuruldu, 11 terörist öldürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Silahı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 terör örgütü DEAŞ hedefi vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 152. gününde, muhalif unsurların, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği harekat, yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta, tespit edilen 165 terör örgütü DEAŞ hedefine atış yapılarak, örgüt mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir kısmı imha edildi, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nce, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 bombalı araç imha edildi. Bombalı araçların imhasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında 11 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin ise yaralandığı tespit edildi.

Koalisyon güçlerince, Tadif'in güneydoğusunda tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatında ise bir terörist yaralandı, bir top/obüs ve bir bombalı araç imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 44 el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti. Harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 3 bin 88 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

664
Joe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndüJoe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndü
Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?
Yunanistan ağzındaki baklayı çıkardıYunanistan ağzındaki baklayı çıkardı
En çok üye AK Parti'deEn çok üye AK Parti'de
ABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alınABD'den Güney Kore'ye flaş çağrı: Gözaltına alın
Trump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandıTrump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandı
İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...
''Dan Bilzerian büyük bir yalan yaşıyor''''Dan Bilzerian büyük bir yalan yaşıyor''
48 ilde ByLock operasyonu48 ilde ByLock operasyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS