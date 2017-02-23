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''TUHAF BİR PAZAR GÜNÜ'' MALTEPE’DE SAHNELENDİ

''Tuhaf Bir Pazar Günü'' Maltepe’de sahnelendi

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, Maltepe'de sahnelendi.

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Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda yaşadığı tek düze hayattan sıkılmış bir reklam yazarının, kapısının pazar günü sabaha karşı saat üçte çalınmasının ardından yaşadıkları sahneye taşındı. Reklam yazarının, kapıyı açtığında eli silahlı bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte yaşanan yanlış anlaşılmalarla dolu komik olaylar, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İrfan Kangı’nın yönettiği oyunda Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç ve Sibel Tomaç rol aldı. Oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

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