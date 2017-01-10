TUNCAY ÖZKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Tuncay Özkan çılgına döndü

TBMM'de Anayasa teklifinin maddeleri üzerindeki gizli oylamada CHP'li Tuncay Özkan çılgına döndü.

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Anayasa görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te teklifin maddelerinin görüşülmesi üzerine yapılan gizli oylamada AK Partililer açık oy kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan ise aynı kabinde 3 AK Partiliyi görünce isyan etti. Durumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın'a duyuran Özkan'ın çılgına döndüğü anları ise CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise o anları böyle kaydetti.
 

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