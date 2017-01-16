Türkiye'den dünya basınına THY tepkisi

Başta Reuters, AFP ve BBC olmak üzere birçok uluslararası yayın organının Kırgızistan'da düşen Türk uçağının, THY uçağı olduğunu duyurması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu yayın organları saatler sonra düzeltme yayımlayarak, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirtti. AK Parti Adana Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan da BBC'nin ilgili haberini kınayarak, "BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle küresel marka THY'ye leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor" dedi.

Uluslararası basındaki 'THY uçağı' iddialarının ilk kaynaklarından biri Reuters haberajansı oldu. Reuters, Kırgız hükümetinden yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberi saat 06.00 sularında geçti.

Saat 07.30'da da AFP, düşen uçağın THY'ye ait olduğu iddiasını ortaya attı.

Reuters saat 08.00'de haberini, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirterek güncelledi.

AFP ise 10.30'da servis ettiği haberinden, 'THY' bilgisini çıkardı ve 11.45'te yayımladığı düzeltmede, "Kırgız hükümeti yanlışlıkla uçağın THY'ye ait olduğunu belirtti" ifadesini kullandı.

BBC HALEN O TWEET'İ SİLMEDİ

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinin manşetindeki haberde de "Hong Kong'dan kalkan THY uçağı evlerin üzerine düştü" başlığı atıldı. Haberdeki THY iddiası uzun süre sonra kaldırıldı.

BBC'nin Twitter hesabından TSİ 07.35'te atılan tweet ise halen silinmedi.

HABER 'THY UÇAĞI DÜŞTÜ" ŞEKLİNDE YAYILDI

Reuters, AFP ve BBC'de çıkan haberler nedeniyle Kırgızistan'daki kaza dünyada "THY uçağı düştü" başlıklarıyla yayıldı.

Bunun üzerine Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, düşen uçağın THY'ye ait olmadığı, ACT Havayolları'nın uçağı olduğu belirtildi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN KINAMA

AK Parti Adana Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan, BBC kanalının Kırgızistan'da düşen kargo uçağının THY'ye ait olduğuna ilişkin haberini kınayarak, "BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle küresel marka THY'ye leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor" dedi.

Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, BBC World'ün, düşen uçağın Türk Hava Yolları'na ait olduğunu belirterek ve haberinde THY yolcu uçaklarının fotoğrafını kullanarak, büyük bir skandala imza attığını ifade etti.

Avrupa'da üst üste birçok kez en iyi ve kaliteli havayolu şirketi seçilen, müşteri memnuniyeti yüksek olan ve dünyada en fazla noktaya uçan THY'nin imajına büyük bir darbe vurulmak istendiğini vurgulayan Küçükcan, "BBC World gibi milyonlarca izleyicisi olan bir kanalın, twitter hesabında ACT Havayollarına ait düşen uçağı THY uçağı gibi göstermesi sıradan bir yanlışlık olamaz" ifadesini kullandı.

BBC World'ün büyük bir yalan habere imza attığını söyleyen Küçükcan, kanalı kınadığını bildirdi.

THY'ye yönelik algı operasyonu yapıldığını aktaran Küçükcan, THY'nin son yıllardaki atılımlarla büyüdüğünü, rakiplerini kıskandırdığını, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı tamamlandığında küresel rekabette öne çıkacağını kaydetti.

Talip Küçükcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"THY küresel ve güvenilir bir marka. Ekonomik değeri yüksek ve çok güçlü bir imajı var. Müşterilerinin güven duyduğu bir şirket. BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle bu küresel markaya leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor. Bu algı operasyonuna karşı THY markamızı korumalıyız. BBC World'ü protesto ederek, özür dileme çağrısında bulunmalıyız."