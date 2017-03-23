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ÜLKÜCÜLER BAŞBAKAN'IN PANKARTINI ASTI

Ülkücüler Başbakan'ın pankartını astı

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasına Başbakan Binali Yıldırım'ın pankartı asıldı.

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Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasına Başbakan Binali Yıldırım'ın pankartı asıldı.

Aydın'a giden BBC muhabiri Efe Öç  bu ildeki ülkücülerin nabzını tuttu. Aydın'da merkezdeki kent meydanına en hakim noktada bulunan MHP İl Başkanlığı'nda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'Evet' çağrısının yer aldığı pankart asılı duruyor.
 
MHP'nin hemen alt katında Ülkü Ocakları İl Başkanlığı var. Binaya Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Evet' çağrısının bulunduğu pankart asıldı.

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İşte Efe Öç'ün yazısından bir kısım;

Önce kentin en işlek çarşısı olan Yağcılar İçi'nde bir dükkana giriyorum. Çarşıda perdecilik yapan Ömer Örnekçi, ülkücülere özgü bıyığı ile dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Örnekçi'ye Aydın'da neyi araştırdığımı söylediğimde, ilk sözü "MHP'liyse, tavan ne diyorsa tabanın tutması lazım. Kopuk sesler çıkıyor ama Bahçeli ne derse o… Başkan o." oluyor.
 
Başkanlık sistemi ile ilgili soruma ise ilginç bir benzetme ile yanıt veriyor: "Şu andaki durum ne biliyor musun, Tayyip babam, Bahçeli amcam… Bu böyle bir sistem. Şu andaki duruşumuz bu. Benim için ikisi de aynı. Şu andaki duruşlarıyla Türkiye'yi ayakta tutacak tek insanlar. İkisi birbirine lazım."

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