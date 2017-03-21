UNICEF'ten Tayfun Talipoğlu mesajı

Berleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruluşun iyi niyet elçisi Tayfun Talipoğlu'nun vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi. UNICEF Türkiye'nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada; şöyle denildi:

"Değerli iyi niyet elçimiz Tayfun Talipoğlu'nun ani vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Tayfun uzun yıllardır zamanını ve enerjisini çocukların desteklenmesine adamıştı. Bugün ailesine ve sevenlerine en içten ve derin üzüntülerimizi sunuyoruz Tayfun'u çok özleyeceğiz. Ruhu şad olsun."