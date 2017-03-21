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UNICEF'TEN TAYFUN TALİPOĞLU MESAJI

UNICEF'ten Tayfun Talipoğlu mesajı

UNICEF, gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun vefatı ile ilgili Twitter'dan mesaj yayınladı.

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Berleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruluşun iyi niyet elçisi Tayfun Talipoğlu'nun vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi. UNICEF Türkiye'nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada; şöyle denildi:

"Değerli iyi niyet elçimiz Tayfun Talipoğlu'nun ani vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Tayfun uzun yıllardır zamanını ve enerjisini çocukların desteklenmesine adamıştı. Bugün ailesine ve sevenlerine en içten ve derin üzüntülerimizi sunuyoruz Tayfun'u çok özleyeceğiz. Ruhu şad olsun."

UNICEF'ten Tayfun Talipoğlu mesajı

DHA
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