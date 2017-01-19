ÜNLÜ GRUBUN SOLİSTİ ÖLÜ BULUNDU

Ünlü grubun solisti ölü bulundu

Lambada şarkısı ile ünlenen Kaoma grubunun solisti ölü bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Lambada şarkısı ile dünya çapında üne kavuşan Kaoma grubunun solisti Loalwa Braz, Rio de Janeiro'da ölü bulundu.

Lambada şarkısı ile 1990'lı yıllarda dünyaca üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma'nın solisti Loalwa Braz (63), Rio de Janeiro'da yanmış aracının içinde ölü bulundu.

İnternet haber sitesi Globo'da yer alan haberde, Kaoma grubunun solisti Loalwa'nın cesedinin Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde yanmış arabasının içinde bulunduğu belirtildi.

Polis, şarkıcının aracının evinin yakınlarında bulunduğunu, aracının içerisinde tüp gaza rastlandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma'nın solisti Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti.

Dünyanın pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden'da performans sergilemişti.

Fransız Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi.

Rio de Janerio'nun Jacarepagua bölgesinde 1953'te doğan Loalwa, kariyerine romantik şarkılar söyleyerek başladı.

Sanatçı, klasik piyano öğretmeni annesinden etkilenerek 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Müzik grubu olan babasından da etkilenen Loalwa, bir protesto şarkısı olan ilk bestesi "Cesur Çocuk"u 10 yaşındayken yazmıştı.

165
YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !
Doğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke ettiDoğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke etti
Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktıSatın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı
İşte FETÖ elebaşının yeni ini !İşte FETÖ elebaşının yeni ini !
AÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyorAÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyor
Gelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdıGelen tepkiler Gökbakar'a geri adım attırdı
İtalya'yı depremin ardından çığ vurduİtalya'yı depremin ardından çığ vurdu
Eski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındıEski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındı
DEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybettiDEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS