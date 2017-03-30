Ünlü oyuncuya uyuşturucu gözaltısı

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı ‘Karadayı’da dizisindeki 'Savcı Turgut’ karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Yurdaer Okur, Kıbrıs Havalimanı'nda üzerinde 1 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre; KKTC’ye sabah saatlerinde gelen Yurdaer Okur, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis merkezine götürüldü. Yurdaer Okur’un üzerinde yapılan aramada 1 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürülen Okur’a dava açılacak. Okur’un mahkemeye çıkması bekleniyor.

KKTC yasalarına göre Okur, ya sınır dışı edilecek ya da hapis cezası alacak.