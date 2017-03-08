Yaprak bebek donör bekliyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 7 aylık Yaprak Gökdemir'e dört ay önce karaciğer yetmezliği teşhisi konulup, nakil yapılması gerektiği belirtildi. Anne ve babasının karaciğerleri nakil için uygun bulunmayan minik Yaprak'ın yaşaması için uygun donör aranıyor.

Tire'deki bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan Ümit Gökdemir (36) ile Figen Gökdemir (30) çiftinin, yedi ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin "Yaprak" adını verdiği kızları, dört aylık olduğunda rahatsızlanınca ailesi tarafından Tire Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada "sarılık" şüphesi üzerinde duran doktorlar, minik Yaprak'ı gerekli tahlil ve tetkiklerinin detaylı bir şekilde yapılabilmesi için Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada Yaprak bebeğe, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Minik Yaprak, tehşisin ardından İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Doktorlar, burada 22 gün boyunca kalan Yaprak'ın karaciğerinin gelişimini sağlayamadığı, normal yaşamına dönebilmesi için 150 gramlık bir parça karaciğer nakli yapılması gerektiğini ailesine bildirdi. Minik Yaprak, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane hastane dolaşan Yaprak'a burada da aynı teşhis konulup, karaciğer nakli için canlı donör aranmaya başlandı. Anne Figen Gökdemir ve baba Ümit Gökdemir'in karaciğerleri, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nakile uygun bulunmadı.

Kızının yaşaması için tek çarenin uygun karaciğerin bulunarak nakil yapılması olduğunu belirten Ümit Gökdemir, "Yaprak'ın hayata tutunması için ne gerekiyorsa yapacağım. Üç aydır hastaneye gidip geliyoruz. Kimseden para, pul istemiyorum. Tek istediğim şey, hayırsever birinin çıkıp karaciğerinden 150 gramını bağışlaması. Doktorlar bağışçının ameliyat öncesinde ve sonrasında hiçbir sağlık sorunu olmayacağını söyledi. Zaten karaciğer bağışı yapmaya karar veren biri çıkarsa doktorlar bunu kendisine anlatacak. Tüm Türkiye'ye ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ne olur sesimi duyun. Benim ve eşimin şartları uymuyor. Kızıma can verecek, onun hayata tutunmasını sağlayacak birini arıyorum" dedi.

İkiz olan diğer kızlarının sağlıklı olduğunu belirten Gökdemir, "Yaprak da ablaları gibi doğduğunda sağlıklıydı. Sonradan hastalığı kendini gösterdi" diye konuştu.

Gökdemir, kızı Yaprak'ı hayata bağlayacak karaciğeri verecek donörün kadın veya erkek olmasının fark etmediğini de belirtip, "0 Rh pozitif kan grubuna sahip olması, hiçbir sağlık sorununun bulunmaması, 18 ila 55 yaş arasında, 50 ila 65 kilo ağırlıkta olması ve son 15 gün alkol kullanmaması yeterli" dedi.

13 Yaşındaki Yıldız Gökdemir ile ikizi Yağmur Gökdemir de bir an önce kardeşlerinin sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.