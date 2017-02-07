Yardım tartışması korkunç bitti

Konya'nın Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü evli 2 çocuk babası 47 yaşındaki Murat Bildik'i, evinde tabancayla vurarak öldüren 36 yaşındaki İsmail Pala, kaçtığı parkta tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Pala'nın yardım talebinin vakıf tarafından reddedilmesi üzerine vakıf müdürü Murat Bildik'i öldürdüğü iddia edildi.

Olay dün saat 20.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Baran Sokak'ta bulunan Bildik Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Apartmanın önüne gelen evli 3 çocuk babası İsmail Pala, binanın önünde duran kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Bildik'in, kaçıncı katta oturduğu sordu. İddiaya göre adresi öğrenen Pala, Murat Bildik'in oturduğu ikinci kata çıkıp zili çaldı. Ardından da kapıyı açan Murat Bildik'e tabancayla 2 el ateş açıp kaçtı. Kurşunlardan biri Bildik'in başına, biri de duvara isabet etti. Bildik kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan ailesi, ambulans çağırıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Bildik yaşamını yitirdi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzun, olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Haberi alan Bildik'in mesai arkadaşları da eve geldi.

KAPIYI OĞLU AÇMAK İSTEMİŞ

Öldürülen Murat Bildik'in evin kapı zili çaldığında ilk olarak büyük oğlu olan 15 yaşındaki Ensar Bildik'in, açmak için kapıya yöneldiği ancak o sırada Murat Bildik'in, "'Oğlum sen dur, ben kapıyı açarım'" diyerek kapıyı açtığı belirtildi.

POLİSİ ARADI, SONRA İNTİHAR ETTİ

Saldırının ardından kaçan ve o bölgede oturduğu belirlenen İsmail Pala, "155 Polis İmdat" telefonunu arayıp "'Ben birisini vurdum, parktayım gelip beni alın'" dedi. Polis de Pala'yı teslim almak için verilen adrese gitti. Parkta bekleyen Pala polisin yaklaşması üzerine "Ya Bismillah" diyerek tabancayı başına dayayıp ateşledi. Kanlar içinde kalan Pala da olay yerinde yaşamını yitirdi.

YENİ BEBEĞİ OLMUŞ

Yeni bir çocuğu dünyaya gelen işsiz İsmail Pala'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir kaç kez yardım talebinde bulunduğu ancak talebin kabul edilmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.