Yaz saati uygulamasıyla ilgili akılalmaz gerçek

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kalıcı yaz saatine geçilmesi nedeniyle elektrik tüketiminin azalmadığını, aksine arttığını iddia etti. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; EMO’nun elektrik tüketim istatistikleri üzerinden yaptığı hesaba göre, kasımda ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketimi 2015 Kasım’ına göre yüzde 6.53 arttı. Veliler ve çocuklar başta olmak üzere karanlıkta okula ve işe gidilmesine büyük eleştirilerin yapıldığı kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağlayıp sağlamadığı tartışmasına EMO da katıldı. EMO, 30 Ekim 2016’da kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle elektrik tüketiminde yaşanan değişimi TEİAŞ verilerine dayandırarak analiz etti. EMO’dan dün yapılan yazılı açıklamada, tespitler özetle şöyle anlatıldı:

MEVSİM NORMALLERİ

“Son 5 yılın kasım ayı tüketimlerine bakıldığında bu yıl ilk kez elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdi ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2016 Kasım Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi başlıklı çalışması; sıcaklıkların düşük kaldığı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Batman dışında Türkiye’de mevsim normallerinde olduğunu gösteriyor. Hatta Antalya gibi kimi bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Buna göre elektrik tüketiminde havakoşullarına bağlı artıştan söz etmek mümkün değil. İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarına bakıldığında kasımda düşüş olmamakla birlikte ciddi bir artış da yok. Üstelik bu yıl kasımda geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı arttı. Geçen yıl kasımda tasfiye edilen ve kapanan şirket sayısı 3 bin 337 iken, bu yıl 4 bin 234 oldu. Açılan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticaret işletmelerine bakıldığında da, geçen yıl kasımda 8 bin 915 olan sayı, bu yıl 9 bin 21 oldu. Dolayısıyla elektrik tüketiminde kasımda gerçekleşen artışın sanayi üretimi ile açıklanması da mümkün değil.”

EMO’nun açıklamasında ayrıca şunlar yer aldı:

“Bu uygulama büyükşehirlerde hane tüketimlerini artırmıştır. Hükümet; hem yurttaşlara sıkıntı veren, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, hem trafik kazalarında artışa neden olduğu belirtilen, hem de elektrik tüketiminde tasarruf değil israf yaratan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir.”