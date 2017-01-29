Yunanistan, Türkiye'nin istediği 50 teröristi vermedi !

FETÖ üyesi darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın, son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı.

Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında 2007’den bu yana Türkiye’nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 teröristin iadesine ilişkin talebi Yunanistan’a iletildi. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Yunanistan bu talepleri aldı ancak bu teröristlerin hiçbirini Türkiye’ye iade etmedi.



TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmişti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, “Geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her türlü adımı atma” resti çekmişti. Adalet Bakanlığı ise önceki gün Yunanistan’a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol’e yazı göndermişti. Gözler ise



Türkiye ile Yunanistan’ın terörist iadesi konusundaki işbirliğine çevrildi.