Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili flaş gelişme

Darbeci askerler, yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında tutuldukları polis merkezinden Atina Temyiz Mahkemesine (Efeteio) getirildi.

Askerlerin avukatlarından edinilen bilgiye göre, darbeci askerler ve avukatları, Yunan savcı tarafından Türkiye'nin sunduğu yeni iade talebi hakkında bilgilendirildi. İade talebinde, iki yeni suçlama bulunduğu ifade edildi.

Avukatların, önümüzdeki haftalarda bu yeni suçlamalara ilişkin savunmalarını hazırlayarak itiraz edecekleri kaydedildi.

Öte yandan, darbeci askerlerin 7'sinin sığınma başvurularına ilişkin mülakatlarının tamamlandığı ve sonucun ilerleyen dönemde açıklanmasının beklendiği bildirildi.