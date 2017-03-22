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YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLERLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili flaş gelişme

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için Türkiye'nin yeni iade talebine ilişkin yargı süreci başlayacak.

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Darbeci askerler, yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında tutuldukları polis merkezinden Atina Temyiz Mahkemesine (Efeteio) getirildi.

Askerlerin avukatlarından edinilen bilgiye göre, darbeci askerler ve avukatları, Yunan savcı tarafından Türkiye'nin sunduğu yeni iade talebi hakkında bilgilendirildi. İade talebinde, iki yeni suçlama bulunduğu ifade edildi.

Avukatların, önümüzdeki haftalarda bu yeni suçlamalara ilişkin savunmalarını hazırlayarak itiraz edecekleri kaydedildi.

Öte yandan, darbeci askerlerin 7'sinin sığınma başvurularına ilişkin mülakatlarının tamamlandığı ve sonucun ilerleyen dönemde açıklanmasının beklendiği bildirildi. 

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