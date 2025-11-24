  1. Anasayfa
  Acvit Hydra Milk 8D: 8 Boyutlu Hyalüronik Asit & Vegan Kolajenle Derin Nem ve Işıltı!

Acvit Hydra Milk 8D: 8 Boyutlu Hyalüronik Asit & Vegan Kolajenle Derin Nem ve Işıltı!

Acvit, cilt bakımı rutinlerini bir üst seviyeye taşıyacak, bilimsel destekli ve yenilikçi ürünü Hydra Milk 8D Nemlendirici Serum'u duyurdu. 8 boyutlu hyalüronik asit kompleksi ve vegan kolajen ile zenginleştirilen bu serum, cildi dengelemeyi, derinlemesine onarmayı ve yoğun nemlendirmeyi hedeflerken, kullanım sonrası cilde göz alıcı bir ışıltı kazandırıyor.

Acvit'in Hydra Milk 8D Nemlendirici Serumu, cildine hem anında hem de uzun vadeli bakım sağlamak isteyen herkes için güçlü ve bilimsel destekli bir çözüm olarak raflardaki yerini aldı.

Acvit Hydra Milk 8D, adını içeriğindeki 8D Hyalüronik Asit Kompleksi'nden alıyor. Bu özel formül, Argan Sütü ile birleşerek cildin sadece üst katmanını değil, aynı zamanda üçüncü alt katmanına kadar inen güçlü ve kalıcı bir nem zinciri kurmaya destek oluyor.

  • 8D Hyalüronik Asit Kompleksi: Farklı moleküler ağırlıklara sahip hyalüronik asitler sayesinde üst, orta ve alt cilt katmanlarına ulaşarak anında nem, elastikiyet artışı ve kırışıklıklarda yumuşama sağlamaya yardımcı olur. Özellikle düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit (10 kDa), alt epidermise kadar inerek derin nemlendirme sağlıyor ve cildin doğal yapısıyla bütünleşerek biyolojik uyum gösteriyor.

  • Argan Sütü: Cildi beslemeye, koruyucu bariyerini güçlendirmeye ve cilde kadifemsi bir yumuşaklık kazandırmaya yardımcı oluyor.

Ciltte Dolgunluk ve Gençlik Etkisi

Düzenli kullanımla serum, ciltte gözle görülür bir dolgunlaştırmaya, elastikiyetin arttırılmasına ve ince çizgilerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Ciltteki su dengesini destekleyerek daha pürüzsüz ve elastik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda vegan ve doğal kökenli içeriği ile cilt biyomimetik uyum sunuyor. Bu yoğun nem ve dolgunluk etkisi sayesinde cilt gençlik görünümü kazanıyor.

Kullanım Önerisi ve Dikkat Edilecekler

Acvit, maksimum fayda için serumun doğru kullanımına dikkat çekiyor:

  • Uygulama: Temiz cilde 5-6 damla uygulanmalı, yüz ve boyuna nazikçe masaj yapılmalıdır.

  • Tamamlayıcı Ürünler: Serumun üzerine nemlendirici ve özellikle gündüz kullanımında SPF 30+ içeren bir güneş koruyucu eklenmelidir.

Önemli Not: Ürün göz çevresinden uzak tutulmalı ve hassas ciltlerde yama testi yapılması önerilir. Retinol, AHA/BHA gibi aktif içerikli ürünlerle aynı anda değil, farklı zamanlarda uygulanması tavsiye edilir.

