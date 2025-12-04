Herkesin Kullandığı O Takviye Kalbi Vurdu

  1. Anasayfa
Ginseng Tehlikesi Ortaya Çıktı: Genç ve Sağlıklı Hastada Kalp Ritimini Bozdu... Yorgunluk, halsizlik ve zindelik arayışıyla eczane ve aktarlardan sıkça alınan bitkisel takviye ginseng, beklenmedik bir sağlık skandalıyla gündemde. Türkiye'den bir kardiyoloji uzmanı, daha önce kalbiyle ilgili hiçbir sorunu olmayan 29 yaşındaki sağlıklı bir kadının, yüksek doz ginseng kullanımı yüzünden hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu yaşadığını belgeledi.

Acil Serviste Kalp Şoku Yaşandı

Bandırma’daki özel hastaneden gelen vaka raporuna göre, genç kadın, günlerdir süren şiddetli çarpıntı şikâyetiyle acil servise başvurdu. Hastanın doktorlara anlattığına göre, yorgunluğunu atmak için son iki aydır günde iki kez 500 mg dozunda kırmızı ginseng kapsülü kullanıyordu.

Acil serviste çekilen kalp elektrosu (EKG), kalbin dakikada 123/vuruş hızla düzensiz ve kontrolsüz attığı anlamına gelen Atriyal Fibrilasyon (AF) teşhisini koydu. Bu durum, kalbin üst odacıklarının (kulakçıklar) hızlı ve titrek atması sonucu ortaya çıkan ciddi bir ritim bozukluğuydu.

Kardiyoloji Uzmanından Kritik Açıklama

Hastanın hızla hastanede tedavi altına alınarak ritmi normale döndürüldü ve hayati önem taşıyan bir kararla ginseng kullanımını tamamen bırakması istendi. Yapılan tüm detaylı incelemeler, bu ciddi ritim bozukluğunu tetikleyecek başka hiçbir hastalık (tiroid veya yapısal kalp sorunu gibi) bulamadı.

Vaka raporunu hazırlayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sabri Onur Çağlar, durumu "paradoksal bir etki" olarak nitelendirdi. Dr. Çağlar'ın görüşüne göre, ginseng'in kalp ritmini koruyucu etkileri olduğu düşünülse de, bu vaka tam tersini kanıtladı. Uzmanlar, ginseng kullanımı ile çarpıntının başlangıcı arasındaki güçlü zamanlama bağını ve ginseng kesildikten sonra hastanın tamamen iyileşmesini, bitkisel takviyenin sorunun tek kaynağı olduğunun kanıtı olarak gösterdi.

Doktorların Halkın Bilmesi Gereken Çağrısı

Bu, ginseng'in sağlıklı ve genç bir insanda AF'yi tetiklediğine dair tıp literatürüne giren ilk vaka oldu.

Dr. Çağlar ve ekibi, bu nedenle tüm kamuoyunu ve hekimleri uyardı:

"Ginseng'in, kalp üzerinde beklenmedik ritim bozucu bir potansiyeli vardır. Halk arasında zararsız olduğu düşünülen bitkisel takviyeler dahi, özellikle çarpıntı gibi şikayetlerde kesinlikle doktorlara söylenmeli ve kontrolsüz kullanılmamalıdır. Bu durum, genç hastalarda bile geçerlidir."

Bu önemli olay, doğal ürünlerin doz ve kullanım şeklinin hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

