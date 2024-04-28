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Siyaset ve sağlık camiasını üzen gelişme sonrası Yavuz Duru’dan iyi haber geldi

Siyaset ve sağlık camiasını üzen gelişme sonrası Yavuz Duru’dan iyi haber geldi
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Tıbbi Laborantlar Topluluğu Başkanı Osman Duru’nun babası AK Partili siyasetçi Yavuz Duru, beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yavuz Duru’dan iyi haber geldi, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Duru’nun genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, Duru’nun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Yavuz bey, geçici iskemik atak diye adlandırdığımız beynin bir kısmına giden kan beslemesindeki geçici bir kesintiden dolayı rahatsızlandı ve hastanemizde yoğun bakım ünitesine alındı. Şu anda tansiyon ve kan sulandırıcı tedavisi uyguluyoruz. Pıhtılar atmaya devam edebilir.  Bu dinamik bir süreç ve bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açık." 

LABORANTLAR  DURU AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tıbbi Laborantlar Topluluğu sosyal medya hesapları üzerinden Duru ailesine geçmiş olsun mesajı yayınlandı!

“Tıbbi Laborantlar Topluluğu Başkanı Osman Duru'nun babası Yavuz Duru hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Kendisine acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Etiketler yavuz duru iyi haber beyne pıhtı atması pıhtı atması pıhtı
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