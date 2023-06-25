1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı! İte Putin'i bekleyen süreç

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in Putin'e baş kaldırması, ortalığı yangın yerine çevirdi. 1 gün süren isyan Belarus'un araya girmesiyle son bulurken yeni rota belli oldu.

Paralı asker ordusu Wagner'in Putin'e başkaldırıp Moskova'ya yürümesi Rusya'yı karıştırdı. İlk günden sıcak çatışmaların yaşandığı isyan girişimi, 1. günün sonunda Wagner güçleri Moskova yolundayken Belarus liderinin araya girmesiyle sonlandı. Anlaşma kapsamında Wagner güçleri affedilip Ukrayna savaşı için cepheye geri dönecek, liderleri Prigojin ise hakkındaki dava düşürüldükten sonra Belarus'a gidecek. Kentlerde normale dönüş başlarken Wagner güçleri çekilmeye başladı ama bundan sonra ne olacak? Putin'in "Vatan hainleri" dediği güçler Ukrayna savaşının akıbetini nasıl belirleyecek, Prigojin Belarus'ta ne yapacak? İşte 1 günlük isyanın tüm ayrıntıları ve Rusya'yı bekleyen süreç...

VATANA İHANET ETMEKLE SUÇLANDILAR

Önceki gece özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

KONVOYU BOMBALADILAR

Wagner, ilk olarak Rostov kentini kuşattı. Burada askeri hakimiyeti ele geçiren Wagner lideri Prigojin, Voronej üzerinden Moskova'ya gideceklerini duyurdu. Bu noktada kilit bir rol oynayan Voronej'de ordu ile Wagner arasında çatışmalar başladı. Bölgelen gelen görüntülerde Rusya'nın bir askeri konvoyu hedef alıp bombaladığı görüldü. Ardından ise peşpeşe patlamalar meydana geldi.

BELARUS ARAYA GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Dün akşam Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullandı.

Wagner lideri "Bir günde Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre yaklaştık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık. Artık kanın dökülebileceği an geldi. Bu yüzden taraflardan birinin Rus kanı dökmesinin sorumluluğunu anlayarak güçlerimizi geri çekiyor ve üslere dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

BELARUS'TA YAŞAYACAK, ASKERLERİ AFFEDİLECEK

Bu gelişme sonrası Wagner güçleri geri çekilmeye başlarken Putin ile Prigojin arasında yapılan anlaşmanın detayları da gün yüzüne çıktı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davası kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ANLAŞMA SONRASI ROSTOV'DAN ÇEKİLDİ

Gelişmelerin ardından Rus lider Putin'e rest çeken Prigojin'in akıbeti merak konusu oldu. Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı. Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Wagner konvoyu Rostov'dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi." ifadesini kullandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Wagner'in Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargahın binasından ayrılarak tüm askeri teçhizatını da şehirden çıkardığı görüldü.

MOSKOVA VE DİĞER KENTLERDE HAYAT NORMAL DÖNÜYOR

Rusya Federal Karayolu Ajansından (Rosavtodor) yapılan açıklamada, otoyollarda getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi. Diğer yandan, Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın bölgelerde silahlı isyan nedeniyle ilan edilen "terörle mücadele operasyonu" durumunun kaldırılacağı belirtildi.

PUTİN'İ BEKLEYEN SORUNLAR

Öte yandan 1 günlük isyanla tüm dünyaya manşet olan Putin'in bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu. Kurşun sıkmadan Moskova'ya gelen silahlı güçleri affeden Putin, Prigojin'in hesap vermeden Belarus'ta yaşamasına müsade edecek. Wagner liderinin istediği gibi Savunma Bakanı Şoygu ile Genelkurmay Başkanı'nı görevden alıp almayacağı ise belirsiz. Kremlin bu konuda son kararın Putin'e ait olduğu belirtiyor. Rus lideri düşündüren bir diğer nokta ise hali hazırda devam eden Ukrayna savaşı. Cephede mücadele eden Wagner güçlerinin 1 günlük de olsa isyana kalkışması, savaşın gidişatını nasıl etkileyecek, bekleyip göreceğiz.