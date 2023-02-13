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12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü

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Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürüdüğü görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü 10 günü aşkın süre hiç durmadan daire çizerken görüldü.

Etiketler koyunların sırrı koyunlar 12 gün boyuca döndüler
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