130 milyon dolarlık müze soygununda karar verildi

Almanya’da bir müzede yaklaşık 130 milyon dolarlık mücevherin çalındığı tarihi soygununa karışan 5 kişinin cezası belli oldu.

Almanya’da, 2019’da ülke gündemine oturan tarihi soygunla ilgili mahkeme kararını verdi. Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentindeki Green Vault Müzesi'nden yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 18’inci yüzyıla ait mücevherleri çalan 5 çete üyesi mahkeme tarafından 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Dresden bölge mahkemesi 24-29 yaşlarındaki zanlıları, adam yaralama, silahlı hırsızlık, mala zarar verme ve delil karatmak için kundakçılık yapmaktan suçlu buldu. Davada yargılanan 6’ıncı sanık ise, gerekçelerinin kabul edilmesinin ardından beraat etti.

SOYGUN 5 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Tarihi soygun, Dresden Kraliyet Sarayı’ndaki Green Vault (Yeşil Kasa) Müzesinde 25 Kasım 2019’da meydana gelmişti. Hırsızlar, müzeye birkaç metre mesafedeki elektrik kutusunu ateşe verdikten sonra pencereden binaya girmiş, baltayla vitrini kırıp mücevherleri aldıktan sonra bir araca binip olay yerinden kaçmıştı.

Yaklaşık 5 dakika süren soygunun ardından hırsızlar, kullandıkları aracı bir otoparkta yakmıştı.

Polis, müzede elektriklerin kesilmesine rağmen soygun sırasında güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu tespit etmiş ve hırsızların yakalanması için ülke çapında operasyon başlatmıştı. Soyguna karışanların bir kısmı başkent Berlin’de düzenlenen bir baskında aylar sonra yakalanabilmişti. Yetkililer olaya en az 40 kişinin karıştığını belirtirken, soygunda çalınan mücevherlerden bir kısmının bulunduğu açıklanmıştı. Titizlikle planlanan ve büyük yankı uyandıran soygunla ilgili birçok şüpheli ise henüz bulunamadı.

Dresden’de 1723’te inşa edilen Green Vault, dünyanın en eski müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede yaklaşık 4 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla işlenmiş mücevher bulunuyor.