15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi: İfadesi kan dondurdu

Kuzey Galler'de 21 yaşında öğretmen asistanı olarak görev yapan Rebecca Williams isimli kadının 15 yaşındaki bir öğrenciyi evine davet ederek cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Kuzey Galler’deki bir okulda yaşananlar dünya basınının dikkatini çekti. 21 yaşındaki bir öğretmen asistanı ve 15 yaşındaki öğrencisinin cinsel içerikleri mesajlaşmalardan sonra asistanın evinde buluşarak cinsel ilişkiye girdikleri ifade edildi. Soruşturmaya bakan savcı Richard Edward, 21 yaşındaki sanığın çocuğu bir hafta sonu evine çağırdığını ifade ederek olayın detaylarını paylaştı.

ÖĞRENCİ SONUNDA ENGELLEDİ

Savcı Edward olaya ilişkin olarak, “Davalı onu yatak odasına götürmeden önce televizyon izlediler. Öpüşmeyle başlayan yakınlık odada devam etti ve ikili cinsel ilişkiye girdi. İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki öğrenci geceyi öğretmen asistanının evinde geçirdi. Williams çocuğa defalarca kez tekrar buluşmak için mesaj attı. Bir kez daha görüştüklerinde çift yeniden birlikte oldu. Ancak Williams’ın ısrarı üzerine öğrenci sonunda engelledi” dedi.

Sanık ve öğrencisi arasındaki yakınlaştığına dair söylentilerin dolaşması üzeirne okul müdürü sosyal hizmetlere ve polise haber verdi. İsmi açıklanmayan öğrencinin cinsel birlikteliği doğrulaması üzerine Williams kendisini “Yaş sadece bir sayıdır” diyerek savundu.