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200 metrelik dev köprü çöktü, 7 araç suya gömüldü, çok sayıda ölü var...

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 200 metrelik asma köprünün çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'un Guayas bölgesinde Magro Nehri'ne üzerindeki asma köprüde çökme meydana geldi. Köprü üzerindeki 4 kamyon, bir otomobil ve 2 motosiklet suya düştü. 

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR) tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, ülkede yoğun yağışların etkili olduğu ifade edildi. Risk Yönetimi Sekreterliğine göre ülke genelindeki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 45 köprü hasar gördü, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Etiketler ekvador ekvator magro nehri köprü çöktü köprü
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