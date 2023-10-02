2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşıyla ilgili çalışmaları sebebiyle Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı

Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü mRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macaristan’dan Katalin Kariko ve ABD’den Drew Weissman kazandı.

Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak.