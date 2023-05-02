5 yaşındaki oğlunu öldürüp yemek yapmaya çalıştı

Mısır’da 29 yaşında ismi Hanna olarak açıklanan kadın 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Kadın çocuğunun kafatasını da pişirip yemek yapmaya çalıştı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Mısır’da yaşayan 29 yaşındaki bir anne 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürme ve vücudunu parçalara ayırarak bu parçaların bir kısmını yeme suçundan tutuklandı. Bir kolluk kuvveti kaynağına göre, adı sadece Hanaa olan 29 yaşındaki annenin, oğlunun “sonsuza kadar yanında kalmasını istediği” için başını kesip yemek yaptığı belirtildi.

Polisler Mısır’ın Ash Sharqiyah şehrindeki Faqus bölgesinde küçük çocuğun kalıntılarını kovalar içinde bulduktan sonra anne tutuklandı. Anne 5 yaşındaki oğlu Youssef’ü öldürme niyetinde olmadığını söylerken raporlar annenin akıl sağlığı sorunu yaşadığını ifade etti.