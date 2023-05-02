  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 5 yaşındaki oğlunu öldürüp yemek yapmaya çalıştı

5 yaşındaki oğlunu öldürüp yemek yapmaya çalıştı

5 yaşındaki oğlunu öldürüp yemek yapmaya çalıştı
Güncelleme:

Mısır’da 29 yaşında ismi Hanna olarak açıklanan kadın 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Kadın çocuğunun kafatasını da pişirip yemek yapmaya çalıştı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Mısır’da yaşayan 29 yaşındaki bir anne 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürme ve vücudunu parçalara ayırarak bu parçaların bir kısmını yeme suçundan tutuklandı. Bir kolluk kuvveti kaynağına göre, adı sadece Hanaa olan 29 yaşındaki annenin, oğlunun “sonsuza kadar yanında kalmasını istediği” için başını kesip yemek yaptığı belirtildi.

Polisler Mısır’ın Ash Sharqiyah şehrindeki Faqus bölgesinde küçük çocuğun kalıntılarını kovalar içinde bulduktan sonra anne tutuklandı. Anne 5 yaşındaki oğlu Youssef’ü öldürme niyetinde olmadığını söylerken raporlar annenin akıl sağlığı sorunu yaşadığını ifade etti.

Etiketler mısır vahşet çocuk akıl sağlığı kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayına damga vuran iddia: ''İktidar İmralı'ya yargıdan birini gönderdi''
Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!
Son anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalıyor
İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı
Hakan Bayrakçı: ''2-3 puan değil, 7-8 puan farkla kazanacak''
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever paylaştı ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu tek tek açıkladı: Bu kurumların başındaki isimler görevden alınacak
''En düşük emekli maaşı asgari ücreti geçecek''