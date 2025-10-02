6.9'luk deprem felaketinde can kaybı yükseliyor

Filipinler'de 30 Eylül'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiği bildirildi. Filipinler’in Palompon bölgesinde 30 Eylül'de meydana gelen depremde toplam 597 evin hasar gördüğü ve bunların 501'inin ‘kısmen hasarlı’, 96'sının ise ‘tamamen hasarlı’ olduğu belirtildi.

DHA