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9 yaşındaki çocuk Stephen Hawking ve Einstein ile aynı seviyede IQ'ya sahip

9 yaşındaki çocuk Stephen Hawking ve Einstein ile aynı seviyede IQ'ya sahip

Meksika’da yaşayan 9 yaşındaki Michelle Alejandra Arellano Guillen'in IQ'sunun, Stephen Hawking ve Einstein ile aynı seviyede olduğu keşfedildi.

CNN’in İspanyolca yayın yapan platformunda yer alan haberde, Michelle’in IQ’sunun henüz 9 yaşında olmasına rağmen 158 olduğu tespit edildi. Yani, Michelle, İngiliz fizikçi Stephen Hawking ve Alman bilim insanı Albert Einstein ile aynı IQ'ya sahip.

9 YAŞINDA 5 DİL BİLİYOR

Michelle, bir aktrist ve deniz biyoloğu olmak istiyor. Anne ve babası cerrah olan küçük çocuk, otizmli çocuklara yardım etmek ve kanserle mücadeleye katkı sağlamak istiyor.

“Ben annem ve babam gibi insan hayatını kurtarmak istiyorum” diye konuşan Michelle, İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanya ve İtalyanca bildiğini ve İngilizce’yi 1.5 yaşındayken babasından öğrendiğini söyledi.

Kızlarının IQ testinden çıkan sonuca şaşırdıklarını söyleyen ebeveynleri, “Onun farklı bir öğrenme hızı olduğu için geleneksel okullardan ziyade özel bir okula yazılmasını istiyoruz” dedi.

Etiketler meksike çocuk IQ
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