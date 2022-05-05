AB dış politika şefinden Gezi davasıyla ilgili açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili olarak, "Bu trajik sonuç, sadece Türkiye’nin bir iç meselesi değildir. AB değerleriyle ilgilidir" dedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Gezi davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkında verilen ceza kararlarını eleştirdi.

Borrell konuşmasında, "Bu davanın yoğun bir şekilde siyasileştirilmesi, ciddi endişelere neden olmaktadır. Sistematik olarak Türk yargısının bağımsız olmadığına dair yeni bir örnek teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kararla ilgili, "Bu trajik sonuç, sadece Türkiye’nin bir iç meselesi değildir. Bu konu Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve katılmayı arzu ettiği Avrupa Birliği’nin temel değerleriyle ilgilidir" diyen AB dış politika şefi, "Birçok usule aykırılık dolayısıyla kusurlu olan bu yargılama ve karar, Türkiye’nin temel haklar alanında daha da geriye gittiğini gösteren endişe verici işaretlerin bir yenisidir" ifadelerini kullandı.

AB İLE 'POZİTİF GÜNDEM' ÇÖPE Mİ GİDİYOR?

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Türkiye'deki yargı kararını kınayan karar taslağı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Karar taslağında, Türk hükümetinin bilinçli bir şekilde AB müzakere sürecinin yeniden başlaması umutlarını yok ettiği yorumu yapıldı.

AP kararında ayrıca Avrupa Birliği Konseyi'ne Haziran 2021, Mart 2021 ve Aralık 2020'deki toplantılarda alınan Türkiye'yle 'pozitif gündem' yürütme kararının ülkedeki insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumlarına bağlı olmasını tavsiye edildi.