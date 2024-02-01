AB ülkelerinden Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketi

Avrupa Birliği ülkeleri, daha önceden Macaristan'ın vetosuna takılan Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Brüksel’deki gündem Macaristan’ın karşı çıkması nedeniyle kabul edilemeyen bütçe oldu. Ukrayna’ya 50 milyar euroluk bir fonun eklenmesini isteyen Avrupa Birliği liderleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı, Ukrayna’ya finans sağlanma planına ikna etmeye çalıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin başladığı sıralarda sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Michel, Ukrayna’ya 50 milyar euroluk mali yardım sağlanması konusunda anlaştıklarını duyurdu. AB Konseyi Başkanı, “27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu sayede Ukrayna için istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman sağlanmış olacak. AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor, neyin tehlikede olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.



Söz konusu plan, Ukrayna’ya 2024-2027 yılları arasında 33 milyar Euro kredi, 17 milyar Euro hibe sağlanmasını öngörüyor.

ORBAN’IN UKRAYNA VE AB YAKLAŞIMI

Geçen Aralık ayında yapılan Avrupa Zirvesi’nde olduğu gibi bu zirvede de Macar liderin Ukrayna’ya yönelik yardım paketini ‘engelleyeceğine’ dair endişeler bulunuyordu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kasım 2023’te partisi Fidesz’in kongresinde Ukrayna ve AB hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Orban, gelecek aylarda ciddi siyasi mücadeleler vereceklerini belirterek, “Önümüzdeki aylarda, Avrupa seçimlerine kadar bizi ciddi siyasi mücadeleler bekliyor. Ukrayna'ya verilen yanlış müzakerelere başlama sözünü düzeltmek de bizim görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden ışık yılı kadar uzakta. Yaşlanan vücudun eğilimi gibi Avrupa Birliği de zayıflıyor. Vücudun bir kısmı ağrımaya başlar, bu ağrı geçmez, alışırsınız. Bir sonraki gelir, geçmez, ona da alışırsınız. Buna tekrar tekrar alışırsınız ve yavaş ama emin adımlarla hareket kabiliyetiniz daralır ve canlılığınız azalır. Bugün Brüksel'deki durum da budur. Dünya yenilenirken, tazelenirken ve ivme kazanırken Brüksel'in Avrupa modeli eskidi. Eğer yelkenlerimizdeki yeni rüzgarları yakalayamazsak, Avrupa gemimiz kaçınılmaz olarak yavaşlayacaktır” demişti.