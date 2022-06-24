ABD Başkanı Joe Biden, kopya kağıdı ile yakalandı

ABD başkanlığına seçildiği günden beri gafları ve unutkanlıklarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden kopya kağıdı ile yakalandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir toplantıda elinde duran kâğıdı yanlışlıkla havaya kaldırdığında başına geleceklerden habersizdi. “Roosevelt Odasına girin ve katılımcılara merhaba deyin” diye başlayan maddeler halinde yazılmış direktiflerin bulunduğu bu kâğıt bir kez daha Biden’ın toplum içinde, özellikle de önemli toplantılarda yapacakları ve yapmaması gerekenlerin danışmanları tarafından kendisine iletildiğinin bir diğer kanıtı oldu.

GAFLARI VE UNUTKANLIĞI İLE GÜNDEMDE

Gaflarıyla gündemden düşmeyen Joe Biden’a özel olarak hazırlanan bu direktiflerde kendi koltuğuna oturması ve konuşmalarını ve yorumlarını kısa tutup 2 dakika ile sınırlandırması söyleniyor.

NOTU KALDIRINCA YAKALANDI!

Biden, ABD yönetiminin petrol şirketleriyle rekor gaz fiyatlarıyla mücadele konusunda sabah toplantısına katıldıktan sonra rüzgâr endüstrisi yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda belgeyi geriye doğru tuttuğunda bir fotoğrafçı bu anı belgeleyen fotoğrafı çekmeyi başardı.

Daktilo edilmiş notta muhabirler geldikten sonra "Kısa yorumlarda bulunacaksınız (2 dakika)" yazıyor.

Notta muhabirler ayrıldığında, "AFL-CIO Başkanı Liz Shuler'a bir soru soruyorsunuz" ve ardından "katılımcılara teşekkür ediyorsunuz" ve "Ayrılıyorsunuz.” yazıyor.

Biden’a verilen talimatlar şöyle sıralandı:

– Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Posta gazetesinde yer alan habere göre Biden'ın bu tür toplantılarda personel notlarını kullanması, daha önce, örneğin geçen temmuzda bir yardımcının “Efendim, çenenizde bir şey var” diye başkanı uyarmasına benzetildi. Biden ayrıca bu notu gazetecilerin ve fotoğrafçıların karşısına çıkacak şekilde tuttu.

Biden'ın, mesajını kontrol etmeye çalışan personele, onu kontrol etmeden, beklenmedik kamuya açık ifadeleriyle çelişecekleri noktaya kadar sert davrandığı bildiriliyor.

Bu haberlere göre Biden, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle iktidardan uzaklaştırılması çağrısında bulunduğunda söylediklerini kastetmediğini söyledikten sonra personele kendisinin ABD Başkanı olduğunu hatırlattı.

TEPKİ GÖSTERDİ

NBC News’da geçen ay yayınlanan bir habere göre Biden danışmanlarına bu yapılanların onu baltaladığını ve yükselişini sağlayan özgünlüğünü bozduğundan şikâyet etti. Daha da ötesi bu yapılanlar Biden’ın başkanlığına zaten karşı olan Cumhuriyetçileri de etkiliyor ve Biden’a daha sert eleştirilerin gelmesine neden oluyor.

Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından bir gün sonra, Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Ron Klain, CNN Beyaz Saray muhabiri John Harwood'un, Biden'ın sözlerinin “Disiplinde önemli bir düşüş” gösterdiğini belirten bir mesajını retweet etti .

Cumhuriyetçiler genellikle 79 yaşındaki başkanı zihinsel gerileme içinde olmakla suçluyor. Eski Başkan Donald Trump da 2020 seçimleri öncesinde Biden'ın bilişsel olarak "vurulduğunu" iddia etmişti.