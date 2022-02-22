ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya açıklaması: Rusya'yı Batı finansından keseceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna gerilim sonrası bölgedeki son durumu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanıdığını duyurmasının ardından çok sayıda ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya karşı atılacak adımlar ve bölgedeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün Putin Ukrayna'nın bazı bölgelerini bağımız ülkeler olarak tanıdı. Bu bölgelere askerlerinin girmesi emrini verdi. Putin bu hakkı kendisine kime verdiğini zannediyor. Putin uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Dünya çapında ortaya koyacağımız tepkileri konuştuk. Bugün ilk yaptırımları açıklıyorum. Yanlışlarından dolayı görecekleri yaptırımları açıklıyorum. İki büyük finans kurumuna yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın kamu finanslarını Batı'dan ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın üst düzey yönetimine yaptırımlarımız devam edecek.

Rusya yeni adımlarını düşünürken biz de bunu düşüneceğiz. ABD Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürecek. Rusya Belarus'tan askerlerini çekmeyeceğini açıkladı. Ben de bu sebeple Avrupa'daki askerlerimizin savunma amaçlı yerlerinin değiştirilmesi emrini verdim. Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın daha da ileri gideceğini ve Ukrayna'ya askeri bir saldırı düzenleyeceğini düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Kiev'in de hedefler arasında olduğunu düşünüyorum.

Geçen hafta Blinken'ın söylediği her şey gerçekleşti. Nedense hep de kameralar önünde Rus halkı için bir tiyatro uygulandı."