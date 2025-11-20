  1. Anasayfa
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık!

ABD Başkanı Trump, ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada hindi fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaparken "Turkey düşüşte yüzde 33 diyorum" dedikten sonra "Ülke olan Turkey'den söz etmiyorum, Türkiye iyi gidiyor, Erdoğan iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik çirkin ve hadsiz bir kelime oyununa imzasını attı.

İngilizce'de hindi anlamına gelen turkey kelimesi üzerinden güya kelime oyunu yaparak espri yaptığını zanneden ABD Başkanı Donald Trump'ın hadsizliği büyük tepki çekti.

Trump konuşmasında "Turkey düşüşte. Yüzde 33 diyorum… Ülke olan Turkey’den söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan iyi gidiyor" dedi. Trump, sözlerinin ardından ise gülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp "düşmedim" demesini istemediğini söyledi.

İşte Trump'ın o skandal ifadeleri:

"Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün." diyen Trump ardından "Ülke olan Turkey’den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan iyi gidiyor. Sadece şey… Hani, Erdoğan’ın beni arayıp: 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesini istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız.”

