ABD Dışişleri Bakanı 3'üncü kez İsrail'de

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'e gitti.

Hamas ile çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki sivillerin korunmasının görüşülecek ana başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ziyareti öncesinde basına açıklamalarda bulunan Blinken, İsrail'in 'kendini savunma hakkı' olduğunu belirterek Gazze'deki sivillerin korunması konusunun İsrail ziyaretinde görüşülecek ana başlıklardan biri olacağını söyledi.

'İSRAİL'İN SADECE HAKKI DEĞİL SORUMLULUĞU DA VAR'

AA'nın aktardığına göre, Ürdün de dahil bazı ülkeleri kapsayan ziyareti için başkent Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Blinken, ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını belirterek, "İsrail'in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

Blinken, İsrail'in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek "Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz" dedi.

'HAMAS HASTANE VE CAMİLERİ KARARGAH OLARAK KULLANIYOR'

İsrail-Filistin çatışmasının diğer ülkelere yayılmasını önlemenin de önceliklerinden biri olduğunu belirten Antony Blinken, bir diğer önceliklerinin de Hamas'ın rehin aldığı kişilerin serbest bırakılması olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin İsrail'e Gazze'deki eylemleri konusunda baskı yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkı ve zorunluluğu olduğunu tekrar etti. Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas'ı suçlayarak Hamas'ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını savundu.

Blinken, "Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail'de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor. Dolayısıyla bu yanıt verme yükümlülüğümüz olan bir şey ve öyle de yapacağız" dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI 28'İNCİ GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlı'ğına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 55 Hizbullah mensubu ile dört İsrail askeri öldü.