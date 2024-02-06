ABD, Husilere ait iki deniz aracını imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelerde iki insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “5 Şubat’ta saat 15:30 sularında ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Husilere ait iki adet patlayıcı yüklü insansız deniz aracına (USV) karşı meşru müdafaa amaçlı bir saldırı düzenledi. ABD kuvvetleri patlayıcı yüklü USV'leri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.

Ayrıca bölgede görev yapan ve operasyonların komuta merkezi haline gelen USS Eisenhower uçak gemisinin kaptanı Chowdah Hill, savaş uçaklarının güvertedeki görüntülerini paylaştı.

DHA