  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD medyasından ikinci tur analizi: ''Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu desteklerse...''

ABD medyasından ikinci tur analizi: ''Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu desteklerse...''

ABD medyasından ikinci tur analizi: ''Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nu desteklerse...''
Güncelleme:

Bloomberg, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'la ilgili, ''Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir'' yorumunu yaptı.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak seçimin 2. tura kalmasında kilit rol oynayan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği büyük merak konusu.

ABD MEDYASINDA SİNAN OĞAN ANALİZİ
Her iki adayla da birebir görüşmeleri sonrası alacağı kararı bugün saat 17.00'de açıklayacak olan Sinan Oğan'la ilgili ABD medyasından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Bloomberg, Oğan için "Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedeni, ikinci turda kilit oyuncu olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"OĞAN MUHALEFETİN ADAYINI DESTEKLERSE BU BİLE..."
"Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesi tekrar seçilme ihtimalini artırır. Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir" yorumuna yer verilen haberde, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekse Kılıçdaroğlu'nun Oğan'ın oylarını istediği için son dönemde milliyetçi açıklamalara yer verdiklerine dikkat çekildi.

Etiketler abd sinan oğan kemal kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babacan: ''Daha önce yalan siyaseti söz konusu olmazdı. İlk defa oluyor bu''
Ajda Pekkan lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam
Trafikte telefonla konuşma cezası mahkemeden döndü
Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğini açıkladı
Erdoğan koruma müdürünün uzattığı suyu içmedi; devreye Bilal Erdoğan girdi
Seçim akşamı için silahlanma çağrısı yapan imam kendini böyle savundu
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor
Elveda güzel ama pahalı İstanbul! Büyük kaçış başladı
Güzel oyuncuya bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı