ABD, Myanmar cuntasının çekmek istediği 1 milyar doları bloke etti

Myanmar'ın askeri yöneticileri, New York Merkez Bankası'nda devlet adına tutulan 1 milyar doları çekmek isteyince büyük bir sürprizle karşılaştı.

Myanmar'ın askeri yöneticileri, 1 Şubat'ta iktidarı ele geçirdikten günler sonra New York Merkez Bankası'nda devlet adına tutulan yaklaşık 1 milyar doları çekmeye çalıştı. Ancak bunu fark eden ABD'li yetkililer fonların dondurulduğunu duyurdu.

4 Şubat'ta Myanmar Merkez Bankası adına yapılan işlem ilk olarak Fed'in güvenlik önlemleri tarafından bloke edildi. Washington kaynaklarına göre bunun hemen ardından Başkan Joe Biden bir icra emri yayınlayarak bu varlıkların süresiz olarak bloke edilmesi konusunda FED'e yasal yetki verdi.

Myanmar ordusu acil şekilde paraya ihtiyaç duyuyor

Önceden bildirilmemiş olan FED'den para çekme girişimi, Myanmar ordusunun yeni bir merkez bankası yöneticisi ataması ve darbe sırasında reformist yetkilileri tutuklamasının ardından geldi.

Bu girişim aslında Myanmar’lı generallerinin uluslarası yaptırım ve ambargolara karşı direnç göstermek adına atmak istediği bir adım.

Kasım ayında ulusal seçimleri kazanan fiili lider Aung San Suu Çi de dahil olmak üzere seçilmiş yetkilileri tutukladıktan sonra uluslararası yaptırımlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. 'Seçimde sahtekarlık' iddiasıyla iktidarı ele geçiren ordunun demokratik düzene geri dönme konusunda henüz ortaya koyduğu bir takvim de bulunmuyor.