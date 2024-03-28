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ABD, Rusya'nın korkunç saldırıyı önceden bildiğini belirtti

ABD, Rusya'nın korkunç saldırıyı önceden bildiğini belirtti
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rusya'nın Moskova'daki saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmasını ilişkin yaptığı konuşmada, 'Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor' dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 143 olarak güncellenmiş, 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

Moskova'nın, söz konusu saldırının arkasında Ukrayna veya ABD'nin olabileceğine yönelik iddialarını reddeden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bunun Rus yönetiminin olayı çarpıtma yöntemi olduğunu savundu.

 'Saldırıyı Önlemeye Çalıştık, Bunu Kremlin de Biliyor'

Kirby, Moskova'daki terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu kaydederek, "Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor. 22 Mart'taki saldırıdan önce ABD yönetimi, Rus yetkililere, Moskova'daki toplu etkinlik ve konserlere yönelik terör tehdidine ilişkin açık ve detaylı bilgi iletmiştir." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD'nin 7 Mart'ta Moskova saatiyle 11.15'te, daha önce de kullandıkları prosedürlere uygun şekilde, söz konusu terör tehdidine ilişkin "yazılı" güvenlik uyarı notunu ilettiğini aktardı.

Etiketler abd Rusya saldırı
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