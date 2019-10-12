ABD ''ateşkes'' için baskıya hazırlanıyor

ABD, Başkan Donald Trump’ın, “Türkler ve Kürtler arasında anlaşma sağlayabiliriz, bunu isterim” sözlerinin ardından, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı Barış Pınarı Operasyonu’nun sınırlı kalması için Ankara’ya ateşkes önermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin ilerleyen dönemde netleşecek olan Fırat’ın doğusundaki operasyonunun kapsamı, ABD’nin Türkiye’ye yapacağı ateşkes baskısı üzerinde de belirleyici olacak.

ABD Başkanı Trump, önceki gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili “Suriye’ye yeniden asker göndererek zafer kazanmak” , “Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulamak” ve “Türkiye ile Kürtler arasında arabuluculuk yapmak” şeklinde üç seçenek olduğunu belirtmiş, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin “Hangisini seçeceksiniz” sorusuna “Umarım sonuncusu olur” demişti. Trump, daha sonra Minneapolis’te katıldığı mitingde de bu üç seçenekten söz ettikten sonra “Türkler ve Kürtler arasında anlaşma sağlayabiliriz, bunu isterim. Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşma sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın kendilerine Türkiye ile YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri arasında ateşkes sağlanması konusunda çalışma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı. Gazetecilere isminin açıklanmaması koşuluyla telekonferans yöntemiyle açıklama yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Başkan iki taraf arasında ortak zemin bulunabilecek noktalara ve ateşkes imkanı olup olmadığına bakmamızı istedi. Bu işi durdurmak için elimizden geleni yapacağız. SDG ve Türkiye ile yapacak çok önemli işlerimiz var” ifadelerini kullandı.

KAPSAM BELİRLEYECEK

Türkiye’nin operasyonu henüz yeni başlamışken, güvenli bölgenin ilk aşaması için Ankara’nın hedeflediği Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 120 kilometre genişlikte ve 30 kilometre derinlikte bir alana ulaşılmadan “ateşkes” yapılması, Türkiye’nin operasyonunu sonlandırması anlamına geleceği için Ankara’nın, Washington’dan kısa vadede gelecek ateşkes talebine olumlu yaklaşması beklenmiyor.

Diplomatik kulislerde ABD Başkanı Trump’ın tehdit tweetlerinde “aşılmaması gereken çizgi” olarak tarif ettiği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile operasyon konusunda vardıkları düşünülen mutabakatın da ABD’nin olası ateşkes önerisinin zamanlaması konusunda belirleyici olacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin operasyonunun kapsamı ilerleyen dönemde, ABD’nin Türkiye’ye ateşkes yönünde bir baskı yapıp yapmayacağının da belirleyicisi olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile YPG arasında şiddetli sıcak çatışmaların, operasyonun ilerleyen aşamasında artması durumunda ABD’nin ateşkes baskısını arttırabileceği belirtiliyor.