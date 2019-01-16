ABD'de büyük krizin tarihi belli oldu

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmeyi planladığı tarih belli oldu. ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson 2 Şubat tarihi itibarıyla çekilmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) güvenliğini sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu, Washington yönetiminin Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na sorumlu şekilde yaklaşacağını umduğunu söylemişti.