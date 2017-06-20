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  4. 20 Haziran 2017 21:49

ABD'den El Binali açıklaması !

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda DEAŞ'ın başvaizi olarak bilinen Türki El Binali'nin öldürüldüğü açıklandı.

ABD'den El Binali açıklaması !
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ’ın başvaizi olarak bilinen Türki El Binali adındaki örgüt mensubunun, Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinin Mayadin ilçesinde bir hava saldırısında öldürüldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, kendisini DEAŞ’ın başvaizi olarak tanımlayan El Binali’nin 31 Mayıs’taki hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında saldırıları azmettirmede kilit bir rol oynuyordu. 2014’ten beri DEAŞ’ın başvaizi olarak katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda yapıyor, halifeliğin kurulmasını meşrulaştırıyordu ve Ebu Bekir El Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biriydi.”

Açıklamada El Binali’nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi’ye biat çağrısında bulunmanın yanı sıra örgütün yabancı terörist devşirmesine de katkı sağladığına dikkat çekildi.

AA

el binali , deaş , abd , başvaiz